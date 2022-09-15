МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Постоянный заместитель министра нефти и энергетики Норвегии Андреас Эриксен считает, что лимит цен на газ может привести к усугублению энергетического кризиса в Европе. Новак прокомментировал обсуждение "потолка" цен на газ

По его словам, власти Норвегии скептически относятся к введению потолка цен на газ.

"В первую очередь, потому что основная проблема в Европе на данный момент — нехватка энергоресурсов. И лимит на цены не решает ее. Напротив, он может усугубить кризис, что приведет к высокому спросу на рынке и введению различных мер нормирования, которых еще не было", — заявил Эриксен в интервью телеканалу CNN.

Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В сентябре они подтвердили намерение ограничить цены на нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.

Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ. Уровень предельной цены на российскую нефть пока не утвержден. В начале июня звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным Блумберга, обсуждаются цифры 40-60 долларов.

Позже президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.