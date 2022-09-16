Часть поставок российского газа в Турцию оплатят в рублях, заявил Путин
Путин заявил, что Турция будет оплачивать 25% поставок российского газа в рублях в скором времени
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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Турция в ближайшее время начнет получать российский газ, оплачивая 25% поставок в российских рублях, Москва готова наращивать поставки по всем направлениям, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы готовы существенно нарастить наши поставки в Турецкую Республику по всем направлениям, которые представляют для вас интерес. И, как вы знаете, в ближайшее время должна заработать наша договоренность о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25% этих поставок в российских рублях. Вопросы, насколько я понял, согласованы", — сказал он на встрече с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.
Российский лидер добавил, что Турция стала одним из самых надежных маршрутов поставок российских энергоносителей, "не только для своих нужд, но и для стран Евросоюза".
По его словам, прокачка "голубого топлива" через "Турецкий поток" идет без перебоев.
https://1prime.ru/gas/20220916/838145372.html
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