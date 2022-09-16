МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Турция в ближайшее время начнет получать российский газ, оплачивая 25% поставок в российских рублях, Москва готова наращивать поставки по всем направлениям, заявил президент России Владимир Путин. Банк России высказался о влиянии поставок газа на платежный баланс

"Мы готовы существенно нарастить наши поставки в Турецкую Республику по всем направлениям, которые представляют для вас интерес. И, как вы знаете, в ближайшее время должна заработать наша договоренность о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25% этих поставок в российских рублях. Вопросы, насколько я понял, согласованы", — сказал он на встрече с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

Российский лидер добавил, что Турция стала одним из самых надежных маршрутов поставок российских энергоносителей, "не только для своих нужд, но и для стран Евросоюза".

По его словам, прокачка "голубого топлива" через "Турецкий поток" идет без перебоев.