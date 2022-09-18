МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы продолжается, они заполнены уже на 85% при целевом уровне на этот год в 80%, который необходимо было достичь к 1 ноября, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Эксперт рассказал, что будет с ценами на нефть на следующей неделе

Согласно данным на конец газовых суток 16 сентября (закончились в 7.00 мск 17 сентября), европейские ПХГ заполнены на 85,3%. Прирост за день составил 0,35 процентного пункта (п.п.). Всего в ПХГ ЕС сейчас примерно 92,3 миллиарда кубометров газа.

По информации GIE, 14 из 18 стран ЕС с газовыми хранилищами превысили по заполненности целевые 80%, установленные в Европе после заметного роста биржевых цен на газ. Речь идет о Бельгии, Хорватии, Румынии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Польше, Португалии, Словакии, Испании и Швеции. При этом всего в ЕС 27 государств, следовательно, не во всех есть ПХГ для резервирования "голубого топлива".

Газовые хранилища обычно обеспечивают 25–30% потребляемого в Европе зимой газа, сообщалось летом в материалах Еврокомиссии. Даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надежного прохождения там предстоящего осенне-зимнего периода (ОЗП), считает "Газпром".

Поставки российской компании между тем остаются ограниченными. Так, заявка на прокачку в сторону Украины через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 18 сентября составляет 42,4 миллиона кубометров. С конца мая показатель держится на уровне 40–42 миллионов. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома".

Что же касается газопровода "Северный поток", то его работа с конца августа и вовсе приостановлена, поскольку в ходе планового техобслуживания были выявлены неисправности на единственном работавшем агрегате станции "Портовая". Как сообщал "Газпром", немецкая Siemens осмотрела неполадки и выразила готовность устранить их, но из-за санкций Запада делать это негде.