МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. В Германии покупатели российского природного газа начали подачу заявок на поставки по газопроводу "Северный поток-1", сообщает Reuters. Сенатор заявил о возвращении мира в эпоху угля и дров

"Немецкие покупатели российского природного газа возобновили подачу заявок на поставку по газопроводу „Северный поток-1" впервые после того, как около трех недель назад ключевой газопровод был закрыт на техническое обслуживание, согласно данным по немецким газопроводам", — отмечается в материале.

Агентство сообщает, что заявки представляют собой просто запросы на поставку газа, а не признаки того, что поставки газа возобновились. В то время как они были видны на веб-сайтах немецких трубопроводов, соединяющих "Северный поток-1" с конечными пользователями, сам веб-сайт оператора "Северного потока-1" не показывал запросов на поставки по состоянию на утро понедельника, указывает Reuters.

"Северный поток" 3 сентября не вышел из трехдневного планового ремонта, как ожидалось ранее. "Газпром" объяснил это выявленными неисправностями на единственном работавшем ГПА КС "Портовая". Немецкая Siemens на это заявила, что не считает их технической причиной для остановки газопровода. Но после "Газпром" объявил, что Siemens участвует в ремонтных работах агрегата, обнаруживает неисправности и готова их устранять, но из-за санкций делать это негде.