МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Цены на природный газ в США в пятницу снизились примерно на 7% и достигли 5-недельного минимума. Добыча природного газа в США остается высокой, а мировые цены снизились. "Молдовагаз" планирует решить вопрос с задолженностью перед "Газпромом"

В четверг котировки природного газа упали примерно на 9% после того, как было заключено временное соглашение, позволившее избежать забастовки железнодорожников в США, а также на фоне более значительного, чем ожидалось, увеличения запасов. В среду котировки подскочили примерно на 10% на опасениях относительно возможной забастовки железнодорожников.

Помимо роста добычи снижению цен на природный газ поспособствовали ожидания снижения спроса после закрытия СПГ-терминала Cove Point в Мэриленде на пару недель в октябре в связи с регламентными работами.

Цены на природный газ в США в течение нескольких месяцев находятся под некоторым давлением на фоне приостановки работы СПГ-терминала Freeport.

Ближайшие фьючерсы на природный газ в пятницу завершили торги с понижением на 56 центов, на минимуме с 8 августа 7,764 доллара за млн БТЕ.

По итогам прошлой недели природный газ снизился в цене примерно на 3%, продемонстрировав снижение по итогам четырех недель подряд впервые с марта.

За истекший период этого года цены на природный газ в США выросли примерно на 109%.

В пятницу в Европе природный газ торговался примерно по 55 долларов за млн БТЕ, а в Азии — по 42 доллара за млн БТЕ.