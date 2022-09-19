МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Объем заполненности ПХГ в Германии составил 89,67%, заполнение продолжается, сообщило Федеральное сетевое агентство страны. Темпы закачки газа в европейские ПХГ выросли на фоне снижения цен на ресурс

Германия ранее приняла законодательные поправки, которые обязывают операторов газохранилищ заполнить их к ноябрю на 95%.

"Общий уровень хранения в Германии составляет 89,67%", — сказано в отчете регулятора.

Подчеркивается, что заполненность хранилища в Редене сохраняется на уровне 74,63%. Показатель не изменился из-за планового технического обслуживания с 12 по 24 сентября. В течение этого периода ни закачки, ни изъятия газа не планируется.