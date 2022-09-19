КИШИНЕВ, 19 сен — ПРАЙМ. "Молдовагаз" просит власти Молдавии увеличить средние тарифы на газ на 31,5%, чтобы суметь расплатиться с "Газпромом" за поставки, сообщил в понедельник директор компании Вадим Чебан.

Ранее Чебан сообщил, что в сентябре республика покупает газ по цене в 1883 доллара за тысячу кубометров, что на 425 долларов больше, чем в августе. Молдавия решила закупать газ путем прямых переговоров на рынках

"Молдовагаз" направил в Национальное агентство по регулированию в энергетике запрос на повышение среднего тарифа на природный газ на 31,5% — до 26 675 леев (1376 долларов — ред.) за тысячу кубических метров… Положительное решение регулятора позволит компании целиком покрыть стоимость закупки газа и обеспечить выполнение контрактных обязательств перед поставщиком", — написал Чебан в Telegram-канале.

Он отметил, что главным фактором, обусловившим необходимость этого шага, стало продолжающееся значительное повышение закупочных цен.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Ранее вице-премьер Андрей Спыну заявил, что власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%. Власти разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С 1 августа компания "Молдовагаз" начала отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.

Власти Молдавии в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей. У "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.