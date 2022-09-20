БЕРЛИН, 20 сен — ПРАЙМ. Национализация Uniper, по достигнутой предварительной договоренности между концерном и федеральным правительством ФРГ, будет стоить приблизительно 30 миллиардов евро, сообщает во вторник Business Insider со ссылкой на источники в правительстве. Уровень заполненности газохранилищ Германии превысил 90%

"Германия приобретет дюссельдорфский газовый гигант Uniper. Федеральное правительство ожидает, что затраты на поглощение составят около 30 миллиардов евро", — пишет немецкоязычная версия издания.

Кроме того, согласно источникам, федеральное правительство и далее будет держаться за анонсированную ранее идею дополнительного сбора за пользование газом с потребителей.

Ранее во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что правительство Германии достигло предварительно соглашения с Uniper и его главным акционером — финской Fortum — о национализации крупнейшего импортера газа в стране. Компания 8 июля запросила у правительства ФРГ господдержку, сославшись на сокращение поставок от "Газпрома".

Uniper — немецкая энергетическая компания. Основная деятельность — производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы.