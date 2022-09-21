МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Правительство Германии приобретет 99% акций немецкой энергетической компании Uniper с целью стабилизации энергообеспечения в стране, заявил министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек. Правительство ФРГ выкупит долю в Uniper за 500 миллионов евро

Ранее в среду сообщили, что немецкие власти консолидируют 99% акций Uniper: сначала будет проведена допэмиссия акций по цене 1,7 евро на общую сумму 8 миллиардов евро, которую полностью выкупит федеральное правительство, затем оно приобретет оставшуюся у Fortum долю за около 0,5 миллиарда евро.

"Государственное участие до 93% стоимостью около 8 миллиардов евро, затем мы принимаем 6% у Fortum — до сих пор основного владельца — стоимость 480 миллионов евро. Это составит 99%. Гарантийные кредитные линии, открытые Fortum (для Uniper — ред.), будут погашены нами, общая стоимость обеих — 7,5 миллиарда евро… Таким образом Uniper будет принадлежать немецкому государству, на 99% мы будем владельцами", — рассказал министр.

По его словам, юридическая процедура передачи компании продлится три месяца, согласно законам Германии.

Хабек подчеркнул, что такой шаг может стабилизировать энергообеспечение в стране — компания Uniper получает 50% газовых поставок из России, ее доля в газоснабжении ФРГ составляет 40%, напомнил министр.

Он также отметил, что газовый сбор для поддержки энергооператоров будет введен в Германии, как планировалось, с 1 октября.

Немецкие компании еще летом обращались к правительству ФРГ за финансовой помощью на фоне стремительного роста цен на энергоносители. Uniper запрашивала 9 миллиардов евро от правительства ФРГ в июле, сославшись на сокращение поставок от "Газпрома". Во многом для поддержки конкретно Uniper, а также других энергокомпаний в ФРГ с 1 октября в стране вводится газовый сбор — 2,4 евроцента за киловатт-час, которым будут облагаться граждане и компании.