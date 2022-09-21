МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Основной локомотив роста для малотоннажного производства сжиженного природного газа (СПГ) — рынок газомоторного топлива, сказал журналистам на Промышленно-энергетическом форуме (TNF) председатель совета директоров ООО "Газпром СПГ технологии" Алексей Кахидзе. В Финляндии признали, что отказ от российского СПГ повысит доходы Москвы

"Да", — ответил Кахидзе на вопрос, выступает ли рынок газомоторного топлива основным драйвером развития малотоннажного производства СПГ.

"Железнодорожная техника, морская техника и автономная газификация тоже занимают большой процент, но пока несильно развиты. Хотя автономная газификация, естественно, будет занимать большой процент", — добавил он.

"Газпром СПГ технологии" — специализированная компания в составе группы "Газпром", назначенная единым оператором реализации проектов малотоннажного производства сжиженного природного газа ПАО "Газпром".