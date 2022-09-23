МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Правительство Молдавии должно в срочном порядке сократить тариф на газ в три раза, иначе жители страны не смогут оплатить счета зимой, заявил бывший президент республики, почетный председатель Соцпартии Игорь Додон. В Молдавии вырастут тарифы на газ

Бывший молдавский лидер напомнил, что с 1 октября по решению Национального агентства по регулированию энергетики граждане будут тариф на газ — 29 леев 26 банов (1,51 доллара).

По словам Додона, единственным решением ситуации является ограничение властями стоимости кубометра газа для потребителей до 10-12 леев.

В противном случае большая часть населения страны замерзнет зимой из-за невозможности платить по счетам, экономические агенты, которые уже находятся на грани выживания, обанкротятся. А большинство товаров, в основном продукты питания, включая хлеб и хлебобулочные изделия, еще больше подорожают, подчеркнул экс-президент.

"Власти должны потребовать деньги для этого у тех, кто запретил президенту Майе Санду и премьеру Наталье Гаврилице поехать в Москву, чтобы договориться о более низкой закупочной цене газа. Некомпетентность, безответственность или злой умысел нынешнего руководства страны имеют чрезвычайно высокую и тяжелую цену для граждан Республики Молдова", — заключил Додон.