МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Россия определила, насколько сильно сократятся поставки газа на мировой рынок в ближайшие три года, и эти цифры подчеркивают масштаб проблем, с которыми столкнутся потребители в Европе. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg. Volkswagen может закрыть заводы в Германии из-за проблем с газом

Годовой объем экспорта газа из РФ в 2023-2025 годах упадет почти на 40%, до 125,2 млрд кубических метров, говорится в проекте бюджета, который оказался в распоряжении Bloomberg. В этом году экспорт газа оценивается в 142 млрд кубических метров, сообщается в документе.

В проекте бюджета России не содержится анализа ситуации на экспортном рынке. Однако, основываясь на исторических данных и текущих поставках, Турция может стать основным клиентом "Газпрома" в Европе. В прошлом году "Газпром" поставил в Турцию 27 млрд кубических метров.

Китай может стать вторым крупнейшим покупателем российского газа в следующем году. Сделка между "Газпромом" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) предусматривает постепенное увеличение поставок по трубопроводу "Сила Сибири". В 2023 году поставки по данному трубопроводу, как ожидается, вырастут до примерно 21 млрд кубических метров против 15-16 млрд кубических метров в текущем году. Стоимость газа в Европе упала на ожиданиях увеличения ветровой генерации

Учитывая представленные выше оценки и ежегодные поставки газа странам бывшего СССР в объеме 30 млрд кубометров, на европейский рынок может быть поставлено около 45 млрд кубических метров. Это эквивалентно примерно 123 млн кубометров в день. В настоящее время Россия экспортирует в Европу около 80 млн кубометров газа в день.

Между тем в России ожидают небольшого увеличения экспорта нефти, несмотря на приостановку закупок со стороны Европы. В проекте трехлетнего бюджета предполагается, что объем экспорта нефти в следующем году составит 250 млн тонн против 243 млн тонн в этом году. В 2024 и 2025 годах, как ожидается, на мировой рынок будет поставлено 255 млн тонн и 260 млн тонн нефти соответственно.

При этом поставки нефтепродуктов в 2023 году могут сократиться до 113 млн тонн против прогнозируемых 130 млн тонн в этом году, говорится в проекте бюджета.