МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия планирует обсудить в среду целесообразность введения потолка цен на природный газ, передает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов из стран ЕС. Bloomberg: Евросоюз отложит введение лимита цен на нефть из России

По их словам, изначально запланированное на 28 сентября обсуждение мер по снижению цен на газ, смягчению волатильности и увеличению объемов торгов на энергетических рынках перенесено на более поздний срок и может состояться на следующей неделе. Сообщается, что в среду Еврокомиссия обсудит в рамках технического документа, можно ли вводить потолки цен.

Согласно информации агентства, документ о предельных ценах на газ сначала будет обсуждаться в среду на уровне представителей правительств, а 30 сентября на внеочередной встрече министров энергетики стран ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она сообщила, что Еврокомиссия работает над оперативными и долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива. Совет министров энергетики ЕС поручил Европейской комиссии подготовить проект введения потолка цен на газ к октябрю.