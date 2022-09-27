МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. ЧП на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" похожи на диверсию со стороны европейских противников российского газа, считает заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Швеция предупредила о двух утечках газа в "Северном потоке"

"Сложно комментировать до выяснения всех обстоятельств, но похоже на диверсию на инфраструктуре", — заявил он РИА Новости.

По словам эксперта, утечка только на одной нитке могла быть случайностью или последствием дефекта, но проблемы сразу на трех нитках выглядят как проявление "чьей-то злой воли". При этом противники российского газа не не особо и скрываются, заметил Гривач.

Он также отметил, что ремонт газопровода может занять несколько месяцев. Тысячи человек в Германии вышли на акцию в поддержку "Северного потока — 2"

В понедельник компания Nord Stream 2 AG сообщила о резком падении давления на заполненной техническим газом нитке "Северного потока – 2". После этого снижение давления было зафиксировано на обеих нитках магистрали "Северный поток". Морское управление Дании распространило предупреждение для судов об утечке газа недалеко от острова Борнхольм.

Активными противниками российского газа в Европе являются США и Украина, которые препятствовали строительству "Северного потока – 2". Москва при этом неоднократно подчеркивала, что газопровод является исключительно коммерческим проектом, который выгоден Европе.