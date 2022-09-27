В "Газпром экспорт" назвали самый сложный месяц для Евросоюза
"Газпром экспорт": самым сложным месяцем для Евросоюза станет январь
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Самым сложным месяцем для Евросоюза станет январь, справятся ли европейские подземные хранилища газа (ПХГ) с пиками потребления при падении поставок российского газа, неизвестно, считают в "Газпром экспорте".
"Последней ставкой европейцев стало требование принудительного снижения потребления газа на 15% по сравнению со средним его уровнем за последние пять лет на период с августа 2022-го до конца марта 2023 года. Но будет ли такого снижения достаточно для предотвращения веерных отключений в осенне-зимний период? Ответ на этот вопрос будет зависеть от многих обстоятельств, прежде всего от погодных условий. Наиболее сложным зимним месяцем станет январь, когда пики потребления устойчиво превышают 1,8 миллиарда кубометров в сутки", — говорится в корпоративном издании "Газпрома" в статье, подготовленной специалистами "Газпром экспорта".
"Мощности европейских ПХГ исторически обладали потенциалом для покрытия этих пиков, но справятся ли они с этой задачей, учитывая произошедшее по вине самих европейцев падение поставок трубопроводного газа из РФ?", — добавляют специалисты.
https://1prime.ru/gas/20220927/838262192.html
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