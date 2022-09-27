МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Министерство обороны Дании направило фрегат Absalon и экологическое судно Gunnar Thorson к месту утечки газа на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", сообщили в ведомстве. В Кремле не исключили диверсию на "Северном потоке"

"Силы обороны направили к месту фрегат Absalon и экосудно Gunnar Thorson, а также вертолеты", — говорится в заявлении.

Как уточняется, техника произведет мониторинг воды в Балтийском море. Работы будут проводиться на закрытой после чрезвычайного происшествия территории.

В понедельник компания-оператор Nord Stream 2 AG сообщила о резком падении давления на заполненной техническим газом нитке "Северного потока — 2". После этого снижение давления было зафиксировано на обеих нитках магистрали "Северный поток". Морское управление Дании распространило предупреждение для судов об утечке газа недалеко от острова Борнхольм. Причины инцидента выясняются, идет расследование.

По данным оператора, нанесенные инфраструктуре разрушения носят беспрецедентный характер, оценить сроки восстановления работы трубопроводов сейчас невозможно.