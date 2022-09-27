МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Правительство Германии во вторник или в среду отменит газовые сборы для потребителей, также предложило ввести сдерживание цен на газ, пишет немецкая газета FAZ со ссылкой на источники среди парламентских групп партий, входящих в правительственную коалицию. Германия заполнила свои газохранилища на 91 процент

Ранее сообщалось, что в Германии для поддержки газовых импортеров планируют с 1 октября текущего года и до 2024 года взимать так называемый газовый сбор, размер которого составит 2,4 евроцента за киловатт-час.

"Газовые сборы для потребителей будут отменены сегодня или завтра. В качестве альтернативы предлагается ввести сдерживание цен на газ, но свободные демократы выдвигают для этого три условия", — отмечает издание.

Как сообщает газета, переговоры вступили в решающую фазу.