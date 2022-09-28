МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Россия ждет реакции Евросоюза на слова бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который поблагодарил США за аварии на двух газопроводах "Северный поток", заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. В Китае предположили, кто мог стоять за ЧП на "Северных потоках"

Ранее в понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока-2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках также по неизвестным причинам сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока".

Сикорский обрадовался повреждению газопровода, написав в соцсетях "Спасибо, США", не уточняя, что имеется в виду. Захарова задалась вопросом, является ли данный пост официальным заявлением о теракте.

По словам дипломата, Сикорский, поблагодарив США за разрушение европейской гражданской инфраструктуры "сам обличил себя как евроненавистник".

"То, что вчера сделал Сикорский, если это останется без реакции Европейского союза, без реакции евроинститутов и евробюрократии, надо уже говорить не об их ненависти к нам, надо говорить о том, что они ненавидят тех людей, которые их избирают в Европе – тех людей, которые им делегировали управление собственной жизнью. Это не может остаться без реакции", — сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в эфире радио Sputnik.

По информации от шведских и датских властей, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке-2" на юго-востоке от острова.

Как передавало агентство Bloomberg, Германия и Дания не исключили, что утечки на "Северном потоке" и "Северном потоке-2" произошли из-за диверсии. Шведский сейсмоцентр заявил, что в районе утечек газа с "Северных потоков" в понедельник были зарегистрированы мощные подводные взрывы, об этом сообщил журналист шведского телеканала SVT. Глава МИД Швеции Анн Линде во вторник вечером также заявила, что инциденты с утечкой газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли вследствие "взрывов". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после ЧП пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом.

В Белом доме немногим ранее заявили, что США не будут "спекулировать" о причинах утечек на "Северных потоках" и готовы оказать содействие странам Европы.