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2022
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Боррель заявил, что инциденты на "Северных потоках" не случайны
Газ
Новости
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ИНЦИДЕНТЫ НА ГАЗОПРОВОДЕ "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК" НЕ СЛУЧАЙНЫ, ИНФОРМАЦИЯ УКАЗЫВАЕТ НА ПРЕДНАМЕРЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ОНИ ЗАТРАГИВАЮТ ВСЕХ — ГЛАВА ДИПЛОМАТИИ ЕС ЕС ПОДДЕРЖИТ ЛЮБОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ... ПРАЙМ, 28.09.2022
энергетика, новости, газ
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. ИНЦИДЕНТЫ НА ГАЗОПРОВОДЕ "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК" НЕ СЛУЧАЙНЫ, ИНФОРМАЦИЯ УКАЗЫВАЕТ НА ПРЕДНАМЕРЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ОНИ ЗАТРАГИВАЮТ ВСЕХ — ГЛАВА ДИПЛОМАТИИ ЕС
ЕС ПОДДЕРЖИТ ЛЮБОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ИНЦИДЕНТОВ НА "СЕВЕРНОМ ПОТОКЕ", ПРЕДПРИМЕТ ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СВОЕЙ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ — БОРРЕЛЬ
Новость дополняется