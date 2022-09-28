МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. ИНЦИДЕНТЫ НА ГАЗОПРОВОДЕ "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК" НЕ СЛУЧАЙНЫ, ИНФОРМАЦИЯ УКАЗЫВАЕТ НА ПРЕДНАМЕРЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ОНИ ЗАТРАГИВАЮТ ВСЕХ — ГЛАВА ДИПЛОМАТИИ ЕС

ЕС ПОДДЕРЖИТ ЛЮБОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ИНЦИДЕНТОВ НА "СЕВЕРНОМ ПОТОКЕ", ПРЕДПРИМЕТ ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СВОЕЙ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ — БОРРЕЛЬ

Новость дополняется