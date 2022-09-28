МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Утечка газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" из-за взрывов будет препятствовать поставкам российского топлива на европейские рынки и расцениваться Москвой как террористический акт, считает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. Боррель заявил, что инциденты на "Северных потоках" не случайны

Ранее глава шведского МИД Анн Линде заявила, что инциденты с утечкой газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" произошли вследствие "взрывов".

"Было очевидно, что это событие является рукотворным. Выводы шведской стороны это лишь подтверждают", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

По его словам, этот инцидент будет иметь серьезные политические последствия, начиная с того, что он будет препятствовать поставкам российского топлива на европейские рынки, и заканчивая тем, что может расцениваться, прежде всего, российской стороной, как враждебный, или даже террористический акт.

Тимофеев также отметил, что заявление бывшего главы МИД Польши Радослава Сикорского, который накануне поблагодарил США за аварии на двух газопроводах "Северный поток", выглядит очень странно и провокационно. При этом аналитик подчеркнул важность фактов, а не реакции.

"Если выяснится, что Сикорский указал на исполнителя этих событий, и это подтвердится экспертизой, то, это серьезный враждебный шаг, который может привести к тяжелым политическим последствиям", — добавил Тимофеев.

В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока-2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.

Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке-2" на юго-востоке от острова.

Как передавало агентство Bloomberg, Германия и Дания не исключили, что утечки на "Северном потоке" и "Северном потоке-2" произошли из-за диверсии. Шведский сейсмоцентр заявил, что в районе утечек газа с "Северных потоков" в понедельник были зарегистрированы мощные подводные взрывы, об этом сообщил журналист шведского телеканала SVT. Глава МИД Швеции Анн Линде во вторник вечером также заявила, что инциденты с утечкой газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли вследствие "взрывов". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после ЧП пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом.

В Белом доме немногим ранее заявили, что США не будут "спекулировать" о причинах утечек на "Северных потоках" и готовы оказать содействие странам Европы.