МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Диверсию на газопроводе "Северный поток-2" следовало ожидать, учитывая, с какой яростью США настаивали на отмене этого проекта, заявил РИА Новости гендиректор ПАО "Европейская Электротехника" Илья Каленков. Германия обсудила с партнерами инцидент на "Северных потоках"

"Диверсию на "Северном потоке-2" следовало ожидать, учитывая то, с какой яростью США настаивали на том, чтобы этого проекта не было. Более того, тот факт, что ветки потока были заполнены техническим газом, и он мог быть запущен в любой момент, представляло определенную угрозу для политики США по укреплению своих позиций в Европе, например, если бы канцлер Шольц дал слабину и запустил "Северный поток-2", — сказал эксперт.

Ранее в понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаужены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке-2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Датские власти уведомили Россию сразу по запросу информации о ЧП от российской стороны, что на месте утечки зафиксированы взрывы. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что происшествия на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.

Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопроводов, написав во вторник в соцсетях: "Мелочь, а приятно. Спасибо, США." под снимком с места аварии, не уточняя, что имеется в виду. Позже он разместил в своем профиле цитату президента США Джо Байдена, который угрожал уничтожить газопровод "Северный поток-2".

Немецкое издание Spiegel со ссылкой на свои источники сообщало, что США несколько недель назад предупреждали правительство Германии о возможной атаке на "Северные потоки". При этом в Белом доме в тот же день заявили, что не будут "спекулировать" о причинах утечек и готовы оказать содействие странам Европы.