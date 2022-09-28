БЕРЛИН, 28 сен — ПРАЙМ. Утечки газа из "Северных потоков" не представляют значительного риска для морской среды Балтийского моря, сообщил РИА Новости пресс-секретарь министерства окружающей среды Германии. Дания сообщила России о фиксации взрывов на месте ЧП "Северных потоков"

"Согласно текущим сведениям, утечки из трубопроводов "Северного потока" не представляют значительного риска для морской среды Балтийского моря", — отметил представитель ведомства.

По его словам, это следует из опыта работ на Северном море. "После бурения скважин для нефтегазовой промышленности там также происходили утечки метана, после чего не было доказано никаких непосредственных последствий для морской среды", — пояснил собеседник агентства.

Вместе с тем, по его словам, метан, который является основным компонентом природного газа, значительно более вреден для климата, чем CO2.