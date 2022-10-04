2022-10-04T09:18:00+03:00
2022-10-04T09:20:25+03:00
2022-10-04T09:18:00+03:00
2022
https://1prime.ru/gas/20221004/838348012.html
Цены на газ в Европе опустились ниже 1650 долларов за тысячу кубов
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ НА ОТКРЫТИИ ТОРГОВ ВТОРНИКА ОПУСТИЛИСЬ НИЖЕ $1650 ЗА ТЫС КУБОМЕТРОВ ВПЕРВЫЕ С 21 ИЮЛЯ, ТЕРЯЮТ ОКОЛО 6% — ДАННЫЕ ICE ПРАЙМ, 04.10.2022
энергетика, новости, газ, торги, биржи, газ, европа
https://1prime.ru/images/83561/11/835611146.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83561/11/835611146.jpg
https://1prime.ru/images/83561/11/835611145.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83561/11/835611145.jpg
https://1prime.ru/images/83561/11/835611133.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83561/11/835611133.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ НА ОТКРЫТИИ ТОРГОВ ВТОРНИКА ОПУСТИЛИСЬ НИЖЕ $1650 ЗА ТЫС КУБОМЕТРОВ ВПЕРВЫЕ С 21 ИЮЛЯ, ТЕРЯЮТ ОКОЛО 6% — ДАННЫЕ ICE