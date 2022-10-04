2022-10-04T09:18:00+03:00

2022-10-04T09:20:25+03:00

2022-10-04T09:18:00+03:00

2022

https://1prime.ru/gas/20221004/838348012.html

Цены на газ в Европе опустились ниже 1650 долларов за тысячу кубов

Газ

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ НА ОТКРЫТИИ ТОРГОВ ВТОРНИКА ОПУСТИЛИСЬ НИЖЕ $1650 ЗА ТЫС КУБОМЕТРОВ ВПЕРВЫЕ С 21 ИЮЛЯ, ТЕРЯЮТ ОКОЛО 6% — ДАННЫЕ ICE ПРАЙМ, 04.10.2022

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60