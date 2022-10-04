МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Дальнейшие просьбы молдавской стороны, предполагающие изменения контрактных условий на поставки газа, будут оформляться только в виде дополнений к контракту, заявила компания "Газпром". В Молдавии рассказали о планах по выплатам "Газпрому"

"В дальнейшем любые просьбы молдавской стороны, предполагающие изменения контрактных условий, будут оформляться только в виде соответствующих дополнений к контракту", — говорится в сообщении российской компании на её официальном канале в мессенджере Telegram.

Как отметил "Газпром", компания "Молдовагаз" на протяжении текущего года регулярно нарушала условия контракта в отношении срока оплаты за поставленный газ, а также неоднократно обращалась к "Газпрому" за смягчением контрактных обязательств.

В связи с этим, "Газпром" оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября, сообщила российская компания.

До сих пор из-за позиции страны не урегулирован вопрос с историческим долгом, что влечет за собой риск расторжения контракта в любой момент, заявлял ранее "Газпром". Президент Молдавии сомневается, что "Газпром" снизит цену на газ для страны

"Газпром" оставляет за собой все свои права, в том числе право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательства по оплате газа до 20 октября 2022 года, а также право на расторжение контракта в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".

Компания при этом отметила, что всегда с пониманием относилась к просьбам молдавской стороны, подтверждая свою нацеленность на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.

Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

По словам вице-премьера Молдавии Андрея Спыну, поставки газа в текущем октябре сократятся на 30% и составят 5,7 миллиона кубометров в сутки. Позднее "Газпром" подтвердил, что имеет возможность поставлять в Молдавию только 5,7 миллиона кубометров газа в сутки, поскольку Украина не предоставляет компании услуги транзита в полном объеме.