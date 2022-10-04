КИШИНЕВ, 4 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что "Газпром" нарушает собственные обязательства и ищет предлоги, чтобы не поставлять газ молдаванам зимой. "Газпром" пригрозил "Молдовагазу" отключением поставок в случае неоплаты

Ранее "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".

"Газпром" нарушает подписанный контракт и поставляет в Молдавию только 70% того количества, которое они были обязаны предоставить. Сожалеем, что "Газпром" нарушает собственные обязательства и ищет предлоги, чтобы не поставлять газ молдаванам в преддверии зимы", — написал Спыну в Telegram-канале.

Он отметил, что Молдавия всегда платила за газ, в то числе и авансом, а задержки были связаны лишь с ростом цен на топливо. Также Спыну настаивает, что блокировок со стороны Украины по транспортировке природного газа нет.

"Долг перед "Газпромом" может оценить только независимый аудит. Интерес Молдавии заключается в выплате правильных и реальных сумм. Молдавия не будет выплачивать долги, которые ей не принадлежат", — добавил вице-премьер.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С августа "Молдовагаз" отключает потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.

Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Правительство Молдавии только в августе заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Однако вице-премьер республики Андрей Спыну сообщил "Газпрому", что правительство не успеет завершить до 1 октября аудит долга, поэтому он попросил у российской стороны отсрочки.