КИШИНЕВ, 4 окт — ПРАЙМ. Власти Молдавии полагают, что у "Газпрома" нет причин расторгать контракт с "Молдовагазом" и прекращать поставки газа в республику, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну. Молдавия запросила у "Газпрома" резервирование дополнительных запасов газа

Ранее "Газпром" информировал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". Спыну в своем Telegram-канале заявлял, что, по его мнению, "Газпром" нарушает собственные обязательства и ищет предлоги, чтобы не поставлять газ молдаванам зимой.

"Мы считаем, что нет причин для расторжения контракта и остановки поставок газа в нашу страну. Мы думаем, что "Газпром" может сделать это лишь по надуманным причинам", — сказал Спыну в эфире радио Vocea Basarabiei.

По его словам, задержка авансового платежа не может считаться серьезным обоснованием для прекращения поставок топлива. Вице-премьер отметил, что "Газпром", как один из основных акционеров "Молдовагаза", должен поддержать компанию в сложной ситуации. Власти Молдавии обвинили "Газпром" в желании оставить молдаван без газа

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С августа "Молдовагаз" отключает потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.

Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Правительство Молдавии только в августе заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Однако вице-премьер республики Андрей Спыну сообщил "Газпрому", что правительство не успеет завершить до 1 октября аудит долга, поэтому он попросил у российской стороны отсрочки.