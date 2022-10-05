МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. В подрыве "Северного потока" и "Северного потока – 2" виноваты США, заявил в эфире Haber 7 американский историк Эрик Цуэссе. "Это подстава": китайцев возмутило решение Швеции по "Северным потокам"

Это, как отметил специалист, нанесло удар по Евросоюзу.

"Тот факт, что правительство США взорвало "Северные потоки", протягивающиеся из России в Европу, после многолетних более хитрых попыток саботировать их "дипломатическими" путями, заставит Европу постоянно значительно переплачивать", — пояснил исследователь.

Он отметил, что российский газ, а не американский СПГ — наиболее подходящий вид сырья для промышленности в Европе. Цуэссе также напомнил и о географическом положении России, что делает ее естественным поставщиком топлива в Евросоюз.

"Отныне европейские страны, кроме России, будут платить самые высокие в мире цены за энергию <…> по меньшей мере продолжительное время, потому что гигантские газопроводы были разрушены", — заявил эксперт.

ЧП на двух газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошли на прошлой неделе, специалисты зафиксировали четыре утечки на нитках магистралей. Шведские сейсмологи зарегистрировали подводные взрывы. Nord Stream AG назвал произошедшее беспрецедентным. О сроках ремонта, как отметила компания, пока говорить нельзя.

Как заявил российский лидер Владимир Путин, "анголаскам уже мало санкций", поэтому они начали уничтожать общеевропейскую энергоструктуру.