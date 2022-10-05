Американский историк Цуэссе заявил, что США взорвали газопроводы "Серверного потока"
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. В подрыве "Северного потока" и "Северного потока – 2" виноваты США, заявил в эфире Haber 7 американский историк Эрик Цуэссе.
Это, как отметил специалист, нанесло удар по Евросоюзу.
"Тот факт, что правительство США взорвало "Северные потоки", протягивающиеся из России в Европу, после многолетних более хитрых попыток саботировать их "дипломатическими" путями, заставит Европу постоянно значительно переплачивать", — пояснил исследователь.
Он отметил, что российский газ, а не американский СПГ — наиболее подходящий вид сырья для промышленности в Европе. Цуэссе также напомнил и о географическом положении России, что делает ее естественным поставщиком топлива в Евросоюз.
"Отныне европейские страны, кроме России, будут платить самые высокие в мире цены за энергию <…> по меньшей мере продолжительное время, потому что гигантские газопроводы были разрушены", — заявил эксперт.
ЧП на двух газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошли на прошлой неделе, специалисты зафиксировали четыре утечки на нитках магистралей. Шведские сейсмологи зарегистрировали подводные взрывы. Nord Stream AG назвал произошедшее беспрецедентным. О сроках ремонта, как отметила компания, пока говорить нельзя.
Как заявил российский лидер Владимир Путин, "анголаскам уже мало санкций", поэтому они начали уничтожать общеевропейскую энергоструктуру.
https://1prime.ru/gas/20221005/838360533.html