БРЮССЕЛЬ, 5 окт — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС 7 октября в Праге хочет собрать мнения лидеров по ценам на газ, затем будут сформированы предложения, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Министры энергетики стран ЕС не согласовали потолок цен на российский газ

По его словам, выдвинутые ранее предложения "корректируются в соответствии с идущими дискуссиями".

"У нас планируется неформальный саммит ЕС в пятницу, встречи министров энергетики во октябре. В определенный момент Еврокомиссия представит официальные предложения… Речь идет об очень сложном и комплексном досье. Глава Еврокомиссии обозначила направления деятельности… Она ожидает, что на саммите в пятницу состоится дискуссия по этому вопросу… Необходимо, чтобы все участники высказались, чтобы можно было выработать оптимальную общеевропейскую позицию. Саммит в пятницу будет очень полезен с этой точки зрения", — сообщил он.

При этом Мамер добавил, что пока не может сказать, "когда мы подготовим официальные предложения".

В среду глава Еврокомиссии, выступая перед депутатами Европарламента, предложила обсудить потолок цен на газ, который используется для производства электроэнергии, чтобы затормозить рост цен на электричество. При этом в отношении цен на газ для промышленности, по ее словам, важно избежать перебоев в поставках.

"Наш рынок электроэнергии функционирует таким образом, что повышение цены на газ приводит к повышению цен на электричество. Мы должны ограничить это инфляционное влияние газа на электроэнергию во всей Европе. Поэтому мы готовы обсуждать введение потолка цен на газ, используемый для производства электроэнергии", — сказала Фон дер Ляйен. По ее словам, эта мера должна стать началом глобальной реформы рынка электроэнергии.

"Что касается цен на газ, используемый для промышленности, то введение потолка цен на него должно проводиться таким образом, чтобы избежать перебоев с поставками", — добавила глава ЕК. Такая мера, по ее словам, должна носить временный характер.