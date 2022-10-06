БЕРЛИН, 6 окт — ПРАЙМ. Германии вряд ли удастся избежать чрезвычайных ситуаций с газом зимой без его экономии минимум на 20%, считает глава Федерального сетевого агентства страны Клаус Мюллер. Швеция завершила расследование на месте утечек из "Северных потоков"

"Ситуация может стать очень серьезной, если мы не сократим существенно потребление газа", — отметил он в интервью немецкому информагентству DPA.

Как подчеркнул глава ведомства, Германии вряд ли удастся избежать чрезвычайной ситуации с газом зимой без экономии как минимум на 20% в жилом, коммерческом и промышленном секторах.

По данным регулятора, призывы федерального правительства Германии экономить газ пока не оказывают должного воздействия на многих потребителей. Как отметил Мюллер, "потребление газа и на прошлой неделе существенно выросло".

Так, по информации сетевого агентства, в период с понедельника, 26 сентября, по воскресенье, 2 октября, потребление газа частными домохозяйствами и небольшими коммерческими потребителями составило 618 гигаватт-часов, что почти на 10% выше среднего уровня потребления в период 2018-2021 годов. А потребление промышленными потребителями на прошлой неделе было на 2% ниже уровня предыдущих лет и составило 1370 гигаватт-часов.

Уточняется, что на долю частных домохозяйств и небольших коммерческих потребителей приходится около 40% потребления газа в Германии, на долю крупных промышленных потребителей приходятся оставшиеся 60%.