МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в приближении закрытия пятничных торгов опустились ниже 1550 долларов за тысячу кубометров впервые с 21 июля, максимально теряли 14%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В "Газпром экспорт" рассказали, почему США выгоден украинский транзит газа

Торги пятницы фьючерсные контракты по индексу TTF открыли резким снижением, на отметке 1681,3 доллара за тысячу кубометров (-6,5%). В течение дня цены опускались примерно на 10%, держались вблизи 1600 долларов. Однако в приближении закрытия нарастили темпы снижения и упали ниже 1550 долларов. Минимум торгов пока составляет 1546,5 доллара за тысячу кубометров (-14%). По состоянию на 18.36 мск фьючерсы торгуются за 1564,6 доллара (-13%). Динамика приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1798,7 доллара за тысячу кубометров.

Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре снизилась до 2093 долларов (-14,6%). В мае показатель составлял 1030 долларов, в июне — почти 1180 долларов (+14,6% в месячном выражении), а в июле — около 1805 долларов (+53%). В августе цена немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Международные санкции повлияли на снижение экспорта российского газа в Европу. "Газпром" из-за неоплаты газа по новой схеме в рублях прекратил поставки компаниям "Булгаргаз" в Болгарию, PGNiG в Польшу, Gasum в Финляндию, Gas Terra в Нидерланды, а также Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию. Поставки по основному маршруту, "Северному потоку", а также по "Ямалу-Европе", прекратились, а по украинской газотранспортной системе значительно снизились.

Но еще в начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Последний взрывной рост, в конце августа, был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены.