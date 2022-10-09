ПЕКИН, 9 окт — ПРАЙМ. Китайские ученые при помощи передовых спутниковых технологий оценили масштабы утечки газа, вызванной разрушениями на газопроводе "Северный поток 2": она достигала 70 тонн в час, пишет издание South China Morning Post. Песков спрогнозировал будущее Европы в свете проблем с энергоресурсами

Как отмечает издание, после инцидента на газопроводе китайское правительство поручило ученым оценить масштабы выброса метана в атмосферу, для этого был задействован один из самых передовых китайских спутников зондирования Земли "Гаофэнь-5 02".

По подсчетам ученых, основываясь на данных, полученных 30 сентября в районе разрыва трубы газопровода "Северный поток 2", утечка газа достигала 70 тонн в час.

Спутник "Гаофэнь-5 02" был запущен Китаем в сентябре 2021 года, он имеет сверхчувствительные инфракрасные датчики, способные обнаруживать и измерять объемы выбросов метана в атмосферу.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов на "Северных потоках" его можно будет считать достоверным и объективным.