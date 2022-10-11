Лавров назвал недопуск Швецией России к расследованию ЧП на "Севпотоках" двойными стандартами
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Заявление Швеции о недопуске России к расследованию теракта на "Северных потоках" является двойным стандартом, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
По словам главы внешнеполитического ведомства России, "буквально вчера представитель правительства Швеции сказал, что, да, мы проводим предварительное расследование вместе с датчанами, немцами, но русских мы туда подпускать не будем, то есть, они расследуют ущерб, нанесенный нашей собственности, нас держат в стороне и не хотят ничего показывать, чтобы, не дай Бог, мы не узнали правду, наверное".
Лавров отметил в эфире телеканала "Россия 1" и программы "60 минут", что "Северный поток — 2" — собственность "Газпрома".
Министр добавил, что американские эксперты будут участвовать в процессе обработки данных расследования.
"Вот вам двойные стандарты, пожалуйста", — подытожил Лавров.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2".
https://1prime.ru/gas/20221011/838424529.html