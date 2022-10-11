МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Заявление Швеции о недопуске России к расследованию теракта на "Северных потоках" является двойным стандартом, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Россия обратилась к Швеции по вопросу расследования ЧП на "Северном потоке"

По словам главы внешнеполитического ведомства России, "буквально вчера представитель правительства Швеции сказал, что, да, мы проводим предварительное расследование вместе с датчанами, немцами, но русских мы туда подпускать не будем, то есть, они расследуют ущерб, нанесенный нашей собственности, нас держат в стороне и не хотят ничего показывать, чтобы, не дай Бог, мы не узнали правду, наверное".

Лавров отметил в эфире телеканала "Россия 1" и программы "60 минут", что "Северный поток — 2" — собственность "Газпрома".

Министр добавил, что американские эксперты будут участвовать в процессе обработки данных расследования.

"Вот вам двойные стандарты, пожалуйста", — подытожил Лавров.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2".