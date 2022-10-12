Еврокомиссия сообщила о сокращении потребления газа в ЕС
Еврокомиссия сообщила, что потребление газа в ЕС сократилось на 10%
Читать 1prime.ru в
БРЮССЕЛЬ, 12 окт — ПРАЙМ. Евросоюз сократил потребление "голубого топлива" на 10% благодаря мерам государств союза, предпринятым в этом направлении, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Праге, которая транслировалась на сайте Еврокомиссии.
"Страны-члены принимают меры с конца июля, когда мы договорились, что мы должны позволить им внедрять добровольные схемы. По последним данным, мы достигли снижения потребления газа на 10%", — сказала она.
https://1prime.ru/gas/20221012/838444760.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.