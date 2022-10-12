БРЮССЕЛЬ, 12 окт — ПРАЙМ. Министры энергетики государств Евросоюза на заседании в среду договорились о необходимости смягчения влияния цен на газ на рынок электроэнергии союза, Еврокомиссия позже представит предложения об этом для официального согласования, сказал министр промышленности и торговли Чехии Жозеф Сикела после министерской встречи в Праге. Еврокомиссия сообщила о сокращении потребления газа в ЕС

"Мы договорились, что нам нужно смягчить влияние от цен на газ на рынок электроэнергии. Будут представлены предложения на этот счёт", — сообщил он на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте ЕК.

Еврокомиссия планирует представить новые предложения по мерам в сфере энергетики 18 октября, министры могут обсудить их 25 октября. Дополнительные министерские встречи могут быть созваны для согласования новых мер.