Еврокомиссия сообщила о замене российского газа альтернативными поставками
Еврокомиссия сообщила, что ЕС смог заменить большую часть российского газа другими поставками
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БРЮССЕЛЬ, 12 окт — ПРАЙМ. Евросоюз сумел заменить большую часть выбывшего с его рынка российского газа другими поставками, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Праге, которая транслировалась на сайте Еврокомиссии.
"Мы смогли заменить большую часть потерянного российского газа альтернативными поставками", — сказала она.
При этом на той же пресс-конференции она также сказала, что ЕС "обратился к надежным поставщикам и пока что ему удалось заменить все объёмы, которые остановила Россия, через альтернативные поставки".
https://1prime.ru/gas/20221012/838445162.html
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