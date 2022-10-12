БРЮССЕЛЬ, 12 окт — ПРАЙМ. Евросоюз сумел заменить большую часть выбывшего с его рынка российского газа другими поставками, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Праге, которая транслировалась на сайте Еврокомиссии. Еврокомиссия сообщила о сокращении потребления газа в ЕС

"Мы смогли заменить большую часть потерянного российского газа альтернативными поставками", — сказала она.

При этом на той же пресс-конференции она также сказала, что ЕС "обратился к надежным поставщикам и пока что ему удалось заменить все объёмы, которые остановила Россия, через альтернативные поставки".