АСТАНА, 13 окт — ПРАЙМ. Европа фактически лишена возможности, даже если ей придется, покупать российский газ, "Турецкий поток" единственный надежный маршрут, поэтому президент РФ Владимир Путин предложил турецкому коллеге Тайипу Эрдогану построить газовый хаб, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Глава МИД Венгрии призвал защищать "Турецкий поток"

"Газовый хаб действительно очень интересная тема. Смотрите, произошли террористические акты, и действительно Европа фактически лишена возможности, даже если им придется, покупать наш газ", — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что Европа сейчас обречена на то, чтобы втридорога покупать у американцев сжиженный газ. При этом "Турецкий поток" остается единственным надежным маршрутом.

"Поскольку это единственный сейчас надежный маршрут, Путин как раз и предложил сделать возможность сделать на турецкой границе отдельный хаб, с тем чтобы потом желающих через него уже снабжать газом", — подчеркнул Песков.

Он также сообщил, что у России сейчас фактически нет никаких контактов с Европой относительно поставок газа.

"Фактически их сейчас нет, никаких контактов. Европейские партнеры, они не партнеры, а оппоненты, пока они контактировать не хотят", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, осуществляются ли контакты с европейскими партнерами по поставкам газа.

ПЕСКОВ О СЛОВАХ ЗЕЛЕНСКОГО ПРО ТО, ЧТО РОССИЯ ПЛАНИРУЕТ НАНЕСТИ УДАРЫ ПО СВОЕЙ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ: МЫ НЕ ИМЕЕМ ОБЫКНОВЕНИЯ СТРЕЛЯТЬ СЕБЕ В НОГУ

Новость дополняется