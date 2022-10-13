МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. "Газпром" договорился с Турцией очень быстро вести диалог по газовому предложению России о направлении утраченных на "Северном потоке" объемов через "Турецкий поток", также стороны будут обсуждать вопрос создания на турецкой границе с Евросоюзом хаба, который мог бы стать индикатором для цен на газ, заявил глава газовой компании Алексей Миллер в эфире Первого канала. Глава "Газпрома" заявил о готовности оперативно нарастить поставки в Азию

"Турецкая сторона, конечно же, проявила очень большой интерес, договорились с нашими коллегами, в частности, на корпоративном уровне, с министром энергетики Турции о том, что диалог начнем очень-очень быстро, буквально с начала следующей недели. И перейдем уже к абсолютно конкретному обсуждению объемов и сроков реализации проекта", — сказал Миллер, отвечая на вопрос о том, как Турция отреагировала на предложение России направить утраченные на "Северном потоке" объемы газа через "Турецкий поток".

"Плюс понимание того, что на границе Турции и ЕС… мы будем обсуждать вопросы создания хаба — торговой площадки, которая могла бы стать ценовым индикатором для поставки газа на рынки стран-потребителей", — добавил он.

"Ответ Турции: "Да", — заключил Миллер.