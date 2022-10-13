МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак посоветовал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен отправить возросшие счета за газ и свет политикам, которые отказались от российского газа и долгосрочных контрактов в пользу своповых поставок. Новак усомнился в способности Европы найти замену российскому топливу

"Госпоже Урсуле Фон дер Ляйен я бы посоветовал все эти счета направить именно тем политикам, которые принимали решение о переходе на спотовые цены, об отказе от долгосрочных контрактов с нашими компаниями, об отказе от российского газа, энергетических ресурсов", — сказал Новак в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1", комментируя предложение главы ЕК потребителям направлять возросшие счета в Россию.

"Поэтому отправляйте себе соответствующие счета, складируйте их на своем столе, как говориться, потому что вы принимали эти решения. И у нас есть поговорка такая: сколько зеркало не протирай, а от этого краше не станешь", — добавил Новак.