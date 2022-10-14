МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Швеция, Дания и Германия отказались от совместного расследования диверсии на "Северных потоках", передает принадлежащей медиакомпании ARD портал Tagesschau со ссылкой на источники в правительстве. Германия завершила следствие на месте теракта на "Северных потоках"

"Швеция, Дания и Германия хотели совместно расследовать разрушение трубопроводов и выяснить, кто несет ответственность за это. Но этого все-таки не произойдет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что объединенная следственная группа была распущена, первой из нее вышла Швеция в связи с опасением за сохранение конфиденциальности, а после – Дания.

Теперь каждая страна будет вести расследование отдельно от других. МИД России прокомментировал заявление Дании по "Северным потокам"

Утечка газа на нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. По данным шведских сейсмологов, накануне в районе ЧП зафиксировали мощные подводные взрывы. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Агентство Франс Пресс заявило, ссылаясь премьер-министра переходного правительства Швеции Магдалену Андерссон, что Стокгольм не планирует допускать Россию к расследованию диверсий на газопроводах. В связи с этим МИД России выразил демарш послам Германии, Дании и Швеции, заявив, что не признает результаты следствия, если в нем не будут участвовать российские специалисты.