МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Не все страны-члены Европейского союза поддержали предложения ЕК вести потолок цен на газ на хабе TTF, заявил чиновник ЕС. В Испании заявили, что ЕС далек от разрешения энергокризиса

"Что касается механизма коррекции рынка, или (ценового — ред.) коридора, есть страны, которые поддерживают, а есть те, что не поддерживают", — сказал он журналистам.

Ранее Еврокомиссия предложила создать временный и применяемый при необходимости механизм по ограничению слишком высоких цен на газ в рамках TTF с динамическим лимитом стоимости "голубого топлива".