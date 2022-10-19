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2022
https://1prime.ru/gas/20221019/838512669.html
В ЕС заявили, что не все страны поддержали предложения по ценам на хабе TTF
Газ
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Не все страны-члены Европейского союза поддержали предложения ЕК вести потолок цен на газ на хабе TTF, заявил чиновник ЕС. "Что касается механизма коррекции рынка, или (ценового —... ПРАЙМ, 19.10.2022
энергетика, новости, газ, ес, ек, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Не все страны-члены Европейского союза поддержали предложения ЕК вести потолок цен на газ на хабе TTF, заявил чиновник ЕС.
"Что касается механизма коррекции рынка, или (ценового — ред.) коридора, есть страны, которые поддерживают, а есть те, что не поддерживают", — сказал он журналистам.
Ранее Еврокомиссия предложила создать временный и применяемый при необходимости механизм по ограничению слишком высоких цен на газ в рамках TTF с динамическим лимитом стоимости "голубого топлива".