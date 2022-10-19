МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Предложение оппозиционной лейбористской партии Великобритании запретить добычу сланцевого газа методом гидроразрыва пласта (фрекинга) не было принято в парламенте по итогам голосования, сообщает телеканал Sky News. В Британии могут ограничить доходы производителей возобновляемой энергии

Ранее Трасс заявила об отмене моратория на добычу сланцевого газа и намерении выдать свыше 100 лицензий на добычу газа и нефти в Северном море для преодоления энергетического кризиса в стране.

В среду телеканал сообщал, что лейбористская партия Британии представила в парламенте предложение по запрету фрекинга. В случае его принятия мог быть продвинут соответствующий законопроект, что еще сильнее подорвало бы авторитет премьер-министра страны Лиз Трасс.

"Предложение лейбористов, которое вынудило бы провести голосование по законопроекту о запрете фрекинга, потерпело поражение в палате общин. За это предложение проголосовали 230 депутатов, в то время как 326 высказались против, что составляет правительственное большинство из 96 человек", — говорится в сообщении телеканала.

Правительство Великобритании ввело запрет на добычу газа методом фрекинга в ноябре 2019 года в связи с риском появления сейсмической активности. Фрекинг — метод добычи энергоресурсов, в том числе сланцевого газа, путем гидроразрыва пласта.