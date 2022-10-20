МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Страны Евросоюза на практике совсем не имеют контроля над собственными запасами газа, пишет Bloomberg. В Израиле рассказали о решении России, которое положит конец гегемонии США

Агентство отмечает, что только десять процентов газа в хранилищах от Италии до Нидерландов находятся под непосредственным контролем властей.

Что же касается оставшихся 90 процентов запаса, то они находятся в собственности международных торговых компаний и энергетических предприятий, которые могут продавать голубое топливо по завышенным ценам даже в другие страны.

Специалисты заявляют, что региональная газовая сеть должна обеспечивать поставки топлива между рынками, но в сложившейся кризисной ситуации эта система еще не оправдала себя.

Аналитик консалтинговой компании Wood Mackenzie Грэм Фридмен объяснил, что "практические возможности системы не проверялись ранее".

По прогнозам эксперта, в случае холодной зимы запасы могут упасть ниже десяти процентов уже к марту.

"Многое будет зависеть от того, насколько суровой будет эта зима", — добавил он.

Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и рекордной инфляцией из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.