РИМ, 20 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Марио Драги, выступая на последнем для себя саммите Евросоюза, заявил о необходимости принять меры, влияющие на динамику цен на газ. В Италии начались акции протеста на фоне роста цен на газ и электричество

"Премьер Драги в выступлении на первой сессии "Энергетика и экономика" подчеркнул безотлагательность принятия мер, влияющих на динамику цен, таких как введение потолка цен и реформу рынка электроэнергии. Опасность, подчеркнул премьер, заключается в фрагментации рынка, что может иметь негативные последствия для европейского единства, если страны, располагающие большим бюджетным пространством, будут действовать независимо", — сообщили журналистам в правительственном Дворце Киджи.

Помимо последствий для цен Драги напомнил о рецессии, которая ожидает Европу, отмечает пресс-служба Совмина. По его словам, страны ЕС должны иметь возможность вести общие расходы, что должно послужить защите внутреннего рынка.

В конце июля правительство Марио Драги ушло в отставку, после чего президент республики Серджо Маттарелла назначил на 25 сентября досрочные парламентские выборы. Драги продолжает выполнение текущих государственных дел вплоть до формирования нового правительства, консультации по формированию которого сейчас ведет глава государства.

Еврокомиссия во вторник предложила новый пакет мер, которые направлены в том числе на снижение цен на газ. Предлагается среди прочего провести для ЕС обязательные совместные закупки 13,5 миллиарда кубометров газа для наполнения хранилищ к зиме 2023-2024 годов, создать временный и применяемый при необходимости механизм ограничения чрезмерно высоких цен на хабе TTF, создать ценовой бенчмарк для рынка СПГ. Новые предложения должны согласовать страны ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости ввести потолок цен и на российский газ. В конце августа она сообщила, что Еврокомиссия работает над оперативными и долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости "голубого топлива". Однако в конце сентября министры энергетики стран ЕС не согласовали введение потолка цен на газ из России, против были, по словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, "несколько больших, сильных стран Европы".

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.