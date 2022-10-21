МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Титанические усилия Европы по отказу от российского газа могут оказаться сизифовым трудом. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Россия потеряла европейский рынок нефти и газа, считают в МЭА

Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что Россия навсегда потеряла европейский нефтегазовый рынок. По его словам, страна понесет значительные убытки.

Эксперт комментируя слова Бироля, отметил, что Европа осталась без "сверхнадежного и выгодного поставщика" перед зимним сезоном.

По его мнению, регион на фоне энергокризиса занимается "сизифовым трудом", прикладывая титанические усилия для снижения "зависимости" от российского голубого топлива. Ведь европейцам нужно будет найти способ "не замерзнуть предстоящей зимой" в условиях небывалой инфляции, вероятной рецессии и снижения уровня жизни.

Гривач подчеркнул, что за такое положение жителям Европы следует "благодарить в том числе господина Бироля и его организацию, за их ценные советы последних лет".