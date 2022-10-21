МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Саммит Европейского совета в Брюсселе учел все предложения по энергетике от Италии, принятые решения положительно отразятся на расходах населения, заявил премьер-министр страны Марио Драги. Эксперт назвал попытки ЕС отказаться от российского газа сизифовым трудом

"Нам потребовались время и энергия, но утвержденный пакет вобрал все предложения Италии: коридор цен на газ, отсечение цен на газ от тарифов на электричество, необходимость иметь общие инструменты для противодействия и смягчения последствий повышения цен на энергоносители. В ближайшие недели Еврокомиссия и министры завершат работу над деталями, но Совет дал полное политическое одобрение, чтобы решение вступило в силу в ближайшее время", — сказал он.

По словам председателя итальянского правительства, последствия всех решений ЕС по энергетике уже ощутимы: "цены на газ сократились на треть по сравнению с августом", когда они опустились до 116 евро за мегаватт/час. Драги отметил, что стоимость ресурса снизилась на десять процентов, "показывая, что спекулятивная составляющая в цене очень серьезная, и это был способ противостоять кризису с самого начала".

Премьер Италии заверил, что принятые меры скоро приведут к "сокращению платежек".