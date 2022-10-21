БРЮССЕЛЬ, 21 окт — ПРАЙМ. Новый ценовой бенчмарк для рынка "голубого топлива" Евросоюза должен учитывать увеличившиеся объёмы сжиженного природного газа (СПГ), которые в настоящее время поставляются в его страны, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции. Еврокомиссия создаст новый бенчмарк по цене газа для ЕС

"Мы будем работать над созданием ещё одного дополнительного независимого индекса, который лучше отражает реальность рынка, учитывая высокие уровни СПГ, которые у нас есть сейчас", — сказала она.

Лидеры Евросоюза на саммите на текущей неделе обсуждали предложения Еврокомиссии (ЕК) по новым мерам для борьбы с энергетическим кризисом, которые она представила во вторник.

Главы государств призвали ЕК и Совет стран ЕС оперативно принять решения по внедрению ряда новых мер, идеи которых содержались в предложениях ЕК. Среди них создание временного механизма ограничения цен на газ для генерации электроэнергии в ЕС, внедрение дополнительного ценового бенчмарка для газа, проведение обязательных совместных закупок "голубого топлива" для ЕС, создание временного динамического ценового коридора для ограничения всплесков его стоимости на рынке.

Эти меры будут рассмотрены советом министров энергетики союза на встрече 25 октября. Как сообщалось ранее, не исключено, что будет созвана дополнительная их встреча для работы над новым пакетом мер.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в пятницу предположил, что новые энергомеры могут быть согласованы министрами энергетики стран ЕС за 2-3 недели, после чего они могут быть быстро внедрены.