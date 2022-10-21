КИШИНЕВ, 21 окт — ПРАЙМ. Молдавия никогда не выступала за расторжение контракта с российским "Газпромом", заявил в пятницу вице-премьер страны Андрей Спыну. Молдавия намерена закупить в Румынии недостающие объемы электроэнергии

"Мы никогда не выступали за разрыв контракт с "Газпромом". В наших интересах сохранить этот договор, и чтобы "Газпром" поставил все объемы газа. Это единственная наша цель", – сказал Спыну в онлайн-интервью кишиневскому изданию NewsMaker.

По его словам, в минувший понедельник он запросил встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

"Я постоянно поддерживаю связь с главой "Газпром-экспорта" Еленой Буймистровой, а в понедельник, я отправил электронное письмо, в котором запросил встречи с Миллером", — отметил Спыну.

Ранее "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С августа "Молдовагаз" отключает потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа. В октябре "Газпром" сократил объем поставок газа в Молдавию на 30%.