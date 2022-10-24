МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Страны Европейского союза продолжают закачку газа в подземные хранилища, стремясь забить их по-максимуму в ожидании начала сезона отбора, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). МВФ прогнозирует Европе рекордные цены на газ и электричество

По состоянию на конец газовых суток 22 октября европейские "подземки" заполнены на 93,43%, прирост за день составил 0,25 процентного пункта. Всего в ПХГ Европы сейчас около 101,1 миллиарда кубометров газа. Отмечается при этом, что в аналогичный период прошлого года хранилища были заполнены на 77,21%. Евросоюз в данный момент все же отстает от темпов закачки 2019 и 2020 годов, когда ПХГ были заполнены на 97,55% и 94,48% соответственно.

По правилам сообщества, все страны-члены к 1 ноября должны заполнить ПХГ не менее чем на 80%, а в последующие годы — не менее чем на 90%. В этом отношении в отстающих осталась только Латвия с показателем 55,99%. При этом, только 18 стран из 27 располагают подземными мощностями для хранения газа, а емкость в них неравномерная. Вместе с тем, согласно материалам Еврокомиссии, ПХГ обычно обеспечивают только 25-30% потребляемого в Европе зимой газа.

Традиционно отопительный сезон в Европе начинается в середине октября — начале ноября. По мнению "Газпрома", даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных стран ЕС не гарантируют надежного прохождения осенне-зимнего периода.