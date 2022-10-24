БАКУ, 24 окт — ПРАЙМ. Экспорт газа из Азербайджана в Европу планируется увеличить вдвое в ближайшие 5 лет, к 2027 году показатель намерены довести до отметки в 20 миллиардов кубометров, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Азербайджан прокомментировал решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

"Мы намерены увеличить экспорт газа на мировые рынки. В этом году экспорт составит 22 миллиарда кубометров, в следующем году будет еще больше", — заявил Алиев в ходе совместного заявления для прессы после переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

"В меморандуме о стратегическом партнерстве в области энергетики, подписанном между Европейской комиссией и Азербайджаном в июле этого года, указано, что в ближайшие 5 лет Азербайджан удвоит экспорт газа в Европу… Таким образом, мы планируем, что в 2027 году экспорт газа из Азербайджана только в Европу достигнет 20 миллиардов кубометров", — добавил президент.

В начале октября Алиев сообщал, что Азербайджан в 2022 году экспортирует в Европу порядка 11,5 миллиарда кубометров газа — показатель на 40% превысит прошлогодний. Также в начале октября, но несколько позже, Алиев давал и оценку по 2027 году — правда тогда президент республики заявлял, что экспорт "голубого топлива" в Европу составит "по меньшей мере 18 миллиардов кубометров".