МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Страны Европейского союза по-разному понимают потолок цен на газ, Еврокомиссия должна дать разъяснения, заявила министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер. США хотят установить потолок цен на нефть на уровне 60 долларов за баррель

"Речь пойдет (на встрече) о совместной закупке газа, я давно призывала к этому, рада, что теперь есть конкретные предложения. Если мы объединим силы для заполнения газохранилищ на следующий год, мы укрепим энергобезопасность и будем способствовать стабилизации цен… Вторая тема — мера по вмешательству с ценообразование с целью понижения цен… По этим мерам многие вопросы остаются открытыми, ожидаю, что сегодня ЕК даст конкретные ответы на это", — сказала она перед началом встречи министров энергетики ЕС в Люксембурге.

Глава австрийского ведомства подчеркнула, что члены ЕС понимают разные вещи под предложением ЕК о газовом ценовом "коридоре с очень специфическим индексом".

По мнению Гевесслер, "центральным вопросом зрения является обеспечение безопасности поставок.