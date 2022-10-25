МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Страны Европейского союза по-разному понимают потолок цен на газ, Еврокомиссия должна дать разъяснения, заявила министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер.
"Речь пойдет (на встрече) о совместной закупке газа, я давно призывала к этому, рада, что теперь есть конкретные предложения. Если мы объединим силы для заполнения газохранилищ на следующий год, мы укрепим энергобезопасность и будем способствовать стабилизации цен… Вторая тема — мера по вмешательству с ценообразование с целью понижения цен… По этим мерам многие вопросы остаются открытыми, ожидаю, что сегодня ЕК даст конкретные ответы на это", — сказала она перед началом встречи министров энергетики ЕС в Люксембурге.
Глава австрийского ведомства подчеркнула, что члены ЕС понимают разные вещи под предложением ЕК о газовом ценовом "коридоре с очень специфическим индексом".
По мнению Гевесслер, "центральным вопросом зрения является обеспечение безопасности поставок.
https://1prime.ru/gas/20221025/838575692.html
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